اليوم السابع
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السبت، 15 يناير 2022 02:25 م
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السجن المؤبد للمتهمين بقتل مواطن داخل مزرعة بسبب النزاع على عليها

السبت، 15 يناير 2022 02:15 م
السجن المؤبد للمتهمين بقتل مواطن داخل مزرعة بسبب النزاع على عليها سجن - أرشيفية
كتب كريم صبحى - أحمد عبد الهادى

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قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار خالد أبو زيد،  وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن وجوزيف إدوارد زكى،  بمعاقبة 3 متهمين بقتل مواطن داخل مزرعة بطريق اسكندرية الصحراوى بالسجن المؤبد .

صدر الحكم بحضور محمود شوقى ممثل النيابة العامة،  وسكرتارية أحمد فتحى محمد .

تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة أكتوبر بلاغا بمقتل مواطن داخل مزرعة بطريق اسكندرية الصحراوى، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات وجود خلافات على قطعة أرض بين المتهمين والمجنى عليه ، حيث توجه المتهمين الى المزرعة التي كان يتواجد بها المجنى عليه "محل النزاع" حاملين الأسلحة النارية والبيضاء ، وأطلقوا النار على المجنى عليه مما أدى لمقتله وأصابوا أخرين وفروا هاربين، تم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة التي قررت حبسهم على ذمة التحقيق، وإحالتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكما على المتهمين بالسجن المؤبد.

 


جنايات الجيزة

اخبار الحوادث

طريق اسكندرية

عقوبة القتل

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