اليوم السابع
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السبت، 15 يناير 2022 04:47 ص
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التعليم تقرر عقد امتحانات أولى وثانية ثانوى ورقيا وإلغاء الإلكترونية

السبت، 15 يناير 2022 04:47 ص
التعليم تقرر عقد امتحانات أولى وثانية ثانوى ورقيا وإلغاء الإلكترونية طلاب المدارس ـ ارشيفية
محمود طه حسين

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أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلغاء الامتحانات الإلكترونية وعقدها ورقيا سواء الاأسئلة الاختيار من متعدد التى تنمثل 70% أو المقالية التى تمثل 30%.
وقال الوزير يأتى ذلك تيسيرا على الطلاب.

الجدير بالذكر أن امتحانات أولى ثانوى تبدأ 22 يناير الجارى فى المواد الدراسية الأساسية، بينما يبدأ الطلاب اليوم السبت أداء الامتحان فى المواد التى لا تضاف للمجموع.


 


التربية والتعليم

امتحان أولى ثانوى

امتحان اثانوى العام ورقيا

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