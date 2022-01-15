الترخيص لبنك الاستثمار العربي بمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتابات

كتب هانى الحوتى

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 2260 لسنة 2021 بالموافقة على منح الترخيص ل بنك الاستثمار العربي لمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، إعمالًا للأحكام القانون رقم 1992 ولائحته التنفيذية.

كما أصدر "عمران"، قرارات بمنح الترخيص لشركة كريدتير القابضة لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، ومنح شركة منثم القابضة للاستثمارات المالية مزاولة تلقي وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة، ومنح شركة افانز كابيتال إيجيبت لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار-لمزاولة نشاطي تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.

ويعد قرار الترخيص لبنك الاستثمار العربي، لمزاولة نشاط جديد هو أول قرار يتخذه البنك بعد إتمام المجموعة المالية هيرميس القابضة، يوم 18 نوفمبر الماضي، صفقة الاستحواذ على 51% في بنك الاستثمار العربي مع استحواذ صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، وهو صندوق فرعي مملوك بالكامل لصندوق مصر السيادي، الشريك البارز للمجموعة المالية هيرميس القابضة، على حصة قدرها 25% في البنك.

يذكر أن إنجاز صفقة بنك الاستثمار العربي يعكس الدور الحقيقي لصندوق مصر السيادي المتمثل في تطوير واستغلال وتعظيم الأصول المملوكة للدولة بشكل أمثل، كما أن هذه الخطوة ستساهم في تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية لبنك الاستثمار العربي، ودعم قدرته التنافسية في السوق المصرفي، والتوافق مع الضوابط الصادرة عن البنك المركزي المصري، عبر الاستفادة من خبرة الصندوق السيادي والمجموعة المالية هيرميس، الشركاء الجدد في البنك.