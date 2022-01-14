اليوم السابع
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الجمعة، 14 يناير 2022 05:00 م
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يوروستات: عجز بالميزان التجاري لمنطقة اليورو للمرة الأولى منذ 7 سنوات

الجمعة، 14 يناير 2022 04:33 م
يوروستات: عجز بالميزان التجاري لمنطقة اليورو للمرة الأولى منذ 7 سنوات اوروبا
فاطمة شوقى

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أفادت بيانات نشرها المكتب الأوروبي للإحصاء (يوروستات) بأن الميزان التجاري لمنطقة اليورو سجل في شهر نوفمبر الماضي عجزا للمرة الأولى منذ يناير 2014، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

ووفق بيانات ذلك الشهر ارتفعت الصادرات إلى 225.1 مليار يورو (+ 14.4% مقارنة نوفمبر 2020)، بينما قفزت الواردات إلى 226.6 مليار (32%).

ويعود العجز في الميزان التجاري بصورة أساسية إلى الزيادة في أسعار الطاقة المستوردة، والتي بموجبها سجل ولأول مرة منذ أكثر من سبع سنوات، عجزا قدره 1.5 مليار يورو في تجارة السلع مع بقية العالم، مقارنة بفائض قدره 25 مليار يورو في نوفمبر 2020.

وفي المقابل، ارتفع التبادل التجاري البيني في منطقة العملة الأوروبية الموحدة إلى 204.3 مليار يورو، ما يعادل نسبة 22.1% مقارنة بشهر نوفمبر 2020.

 


 


ايطاليا

استات

اليورو

الصادرات

الميزان التجارى

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