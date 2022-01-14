ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز) البريطانية في نشرتها الانجليزية اليوم /الجمعة/، مشيرة إلى أن هذا القرار يلقي بظلال الشك على مشاركته في أولى بطولات "جراند سلام" هذا العام.



يشار إلى أنه تم إلغاء تأشيرة ديوكوفيتش فور وصوله إلى ملبورن الأسبوع الماضي وسط جدل حول إعفائه الطبي من قواعد التطعيم ضد كورونا، إلا أنه فاز باستئناف المحكمة ضد قرار إلغاء تأشيرته مما سمح له بالبقاء في البلاد.

