اليوم السابع
Ads
الجمعة، 14 يناير 2022 03:17 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

"هيومن رايتس ووتش": بولسونارو يهدد الديمقراطية فى البرازيل

الجمعة، 14 يناير 2022 02:00 ص
"هيومن رايتس ووتش": بولسونارو يهدد الديمقراطية فى البرازيل الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو
روسيا اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتبرت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها السنوي الصادر الخميس أن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يهدد الديمقراطية في بلاده بمحاولته تقويض ثقة الشعب بالنظام الانتخابي والقضائى.

وقال مدير المنظمة كينيث روث خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو من ساو باولو: "ساهم بولسونارو بشكل واسع في تراجع الديمقراطية في البرازيل".

واتهمت المنظمة بولسونارو بمحاولة إضعاف "ركائز الديمقراطية" بعدما هاجم المحكمة العليا التي فتحت 4 تحقيقات ضده، وأطلق "ادعاءات لا أساس لها بتزوير الانتخابات"، قبل الاستحقاق الانتخابي المقبل الذي ينوي خوضه.

وجاء في تقرير "هيومن رايتس ووتش": "في الانتخابات المقبلة يجب أن تحمي المؤسسات الديمقراطية حقوق الاقتراع وحرية التعبير وكل محاولة من قبل الرئيس لتخريب النظام الانتخابي وإضعاف دولة القانون والحريات الأساسية".

واتهم بولسونارو نظام التصويت الانتخابى فى البرازيل بتسهيل التزوير مؤكدا أنه لن يقبل بأي هزيمة وأن "الله وحده" يمكن أن يسلبه السلطة.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم واسع للرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في حين لم يترشح بعد رسميا في مواجهة بولسونارو.


هيومن رايتس ووتش

ساو باولو

البرازيل

جايير بولسونارو

لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. العالم هذا المساء.. تحسن حالة رئيس البرازيلى بولسونارو بعد نقله إلى المستشفى.. محتجون يطلقون 10 آلاف نحلة خلال مظاهرات أمام قصر رئيس تشيلى.. عاصفة ثلجية تضرب أمريكا وتتسبب فى إغلاق مؤسسات فيدرالية

الثلاثاء، 04 يناير 2022 10:00 م

تحسن حالة رئيس البرازيلى بولسونارو بعد نقله إلى المستشفى.. صور

الثلاثاء، 04 يناير 2022 02:46 م

العالم هذا الصباح... السفارة السعودية فى ألبانيا تحذر السعوديين: غادروا فورا..العراق.. قتلى وجرحى بهجوم لـ"داعش" فى إقليم كردستان..بولسونارو يعلن قبوله دعوة بوتين لزيارة روسيا..

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 09:00 ص

بولسونارو يعلن قبوله دعوة بوتين لزيارة روسيا

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 02:53 ص

بولسونارو يتجاهل تحذيرات تدمير أمازون: نفس الهراء القديم

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 01:58 م

برازيلية تتعرض لرسائل كراهية وانتقاد من الرئيس بولسونارو بعد خطابها بقمة المناخ

الجمعة، 12 نوفمبر 2021 04:36 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة