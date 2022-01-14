اليوم السابع
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نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى ينعى وفاة طالب ويطمئن على المصابين

الجمعة، 14 يناير 2022 06:46 م
نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى ينعى وفاة طالب ويطمئن على المصابين نائب رئيس جامعة الأزهر يطمئن على المصابين
هيثم البدري

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نعى الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى وفاة الطالب أحمد محمود معروف، المقيد بكلية الزراعة فصول الهندسة الزراعية بالفرقة الثانية من محافظة الدقهلية، الذي وافته المنية إثر اختناقه لاستنشاق الغاز بسكنه الخارجي، ووجه بإنهاء كافة إجراءات تصريح الدفن وتجهيز سيارة لنقله إلى مسقط رأسه.

 

كما توجه إلى مستشفى الإيمان العام بأسيوط، للاطمئنان على الحالة الصحية لخمسة طلاب بجامعة الأزهر بأسيوط، تم تحويلهم للمستشفي نتيجة استنشاقهم الغاز بسكنهم الخارجي بمحافظة أسيوط بحي الوليدية.

 

ووجه نائب رئيس الجامعة بضرورة توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم، واطمأن على استقرار الحالة الصحية لهم، وتأكد من أنه ليس هناك أى مضاعفات.

 

وأكد أن الجامعة ستظل على تواصل مستمر معه حتى تمام شفائهم بإذن الله.

 

كما نعى الطالب المتوفى، داعياً الله ـ عز وجل ـ أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته، ويتقبله في الشهداء، وأن يمن على أسرته بالصبر والسلوان.

 

ورافق نائب رئيس الجامعة الدكتور علاء جاد الكريم عميد كلية العلوم بأسيوط، والدكتور إبراهيم أبو المجد الأمين العام المساعد لفرع الجامعة للوجه القبلي، والدكتور أحمد يوسف مهدي عضو المكتب الفني لنائب رئيس الجامعة للوجه القبلي وأحمد شمس مدير إدارة الشئون القانونية بالفرع و مصطفى مصطفى أحمد مدير إدارة الأمن الجامعي و محمود كمال عابد عضو العلاقات العامة بجامعة الأزهر بأسيوط وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

 

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جامعة الأزهر

وفاة طالب جامعي

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