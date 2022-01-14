مصرع طفل دهسته سيارة بقرية البهسمون ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقى طفل يبلغ من العمر 4 أعوام مصرعه، دهسته سيارة بقرية البهسمون التابعة لمركز اهناسيا بمحافظة بنى سويف.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير امن بنى سويف، إخطارًا من مركز شرطة إهناسيا، يفيد بورود بلاغًا بوفاة طفل يبلغ من العمر 4 أعوام،، دهسته سيارة بقرية البهسمون التابعة لدائرة المركز.

ونقلت سيارة اسعاف تابعة لمرفق بنى سويف "مروان فرج فتحي" 4 أعوام، جثة هامدة، مقيم قرية البهسمون التابعة لمركز اهناسيا، لمستشفى اهناسيا المركزى، كما تم التحفظ على السائق والسيارة المتسببة فى الحادث لإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتم التصريح بدفن جثة الطفل المتوفى.