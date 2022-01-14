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مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب: كل نسخة من منتدى شباب العالم ننفذ معظم التوصيات

الجمعة، 14 يناير 2022 01:10 ص
مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب: كل نسخة من منتدى شباب العالم ننفذ معظم التوصيات الدكتورة رشا راغب
كتب أحمد عرفة

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قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن توصيات منتدى شباب العالم، في كل نسخة ننجح في تنفيذ الغالبية العظمى منها خاصة التوصيات التي تخص مصر، وننجح في التواصل مع مؤسسات دولية لتنفيذ باقى توصيات المنتدى.

وأضافت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، في تصريحات لبرنامج مساء دى إم سى، المذاع على قناة دى أم سى، أنها ليست المرة الأولى التي يكون لدينا توصيات لمنتدى شباب العالم، فهى نابعة من مجموعة ورش عمل التي تمت بالمنتدى واللقاءات التي تمت مع الخبراء الذين حضروا ورؤساء الجمهوريات ورؤساء الوزراء.

وتابعت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أنه يكون هناك اقتراحات من الشباب ويقوم الرئيس عبد الفتاح السيسى باختيار الأنسب من تلك التوصيات، لافتا إلى أن هذه التوصيات كانت تدور حول ريادة الأعمال وإطلاق برنامج شباب العربى الإفريقى وبرامج خاصة بالمناخ ومناشدة المجتمع الدولى أن يكون هناك مشاركة أكبر للشباب حول مواجهة التغيرات المناخية.

 


منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم 2022 مصر

أهداف منتدى شباب العالم

موعد منتدى شباب العالم 2022

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح منتدى شباب العالم

افتتاح منتدى شباب العالم 2022

شرم الشيخ

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