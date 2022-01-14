غير متزن نفسيا.. ضبط المتهم بإلقاء الحجارة على السيارات بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص بإلقاء الحجارة تجاه السيارات بالإسكندرية، حيث تبين أنه غير متزن نفسيا.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".. متضمناً قيام أحد الأشخاص بإلقاء الحجارة تجاه السيارات بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية من الأهالي بقيام أحد الأشخاص بإلقاء الحجارة تجاه السيارات بدائرة القسم ، بالانتقال لمحل البلاغ وسؤال مالك إحدى السيارات ، أقر أنه حال سيره بالسيارة قيادته بالمنطقة المشار إليها فوجئ بقيام أحد الأشخاص بإلقاء الحجارة تجاهه فتوقف ، وتمكن من الإمساك به بمساعدة الأهالي.

تم التحفظ على المتهم (بدون عمل – مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر) ، وبمواجهته تبين أنه غير متزن ومهتز نفسياً، بالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيله وتم تسليمه لأهليته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.