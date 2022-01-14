اليوم السابع
Ads
الجمعة، 14 يناير 2022 03:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

غير متزن نفسيا.. ضبط المتهم بإلقاء الحجارة على السيارات بالإسكندرية

الجمعة، 14 يناير 2022 03:20 م
غير متزن نفسيا.. ضبط المتهم بإلقاء الحجارة على السيارات بالإسكندرية ضبط متهم - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص بإلقاء الحجارة تجاه السيارات بالإسكندرية، حيث تبين أنه غير متزن نفسيا.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".. متضمناً قيام أحد الأشخاص بإلقاء الحجارة تجاه السيارات بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية من الأهالي بقيام أحد الأشخاص بإلقاء الحجارة تجاه السيارات بدائرة القسم ، بالانتقال لمحل البلاغ وسؤال مالك إحدى السيارات ، أقر أنه حال سيره بالسيارة قيادته بالمنطقة المشار إليها فوجئ بقيام أحد الأشخاص بإلقاء الحجارة تجاهه فتوقف ، وتمكن من الإمساك به بمساعدة الأهالي.

تم التحفظ على المتهم (بدون عمل – مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر) ، وبمواجهته تبين أنه غير متزن ومهتز نفسياً، بالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيله وتم تسليمه لأهليته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


مهتز نفسيا

القاء الحجارة على السيارات

امن الإسكندرية

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة