طقس الدقهلية الآن.. أمطار خفيفة وبرودة شديدة.. لايف

الدقهلية - مرام محمد

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، رصد خلاله حالة الطقس الجوى، حيث شهدت المحافظة أجواء شتوية باردة، وسقوط أمطار خفيفة ورياح خفيفة وباردة.







وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، طقسا باردا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائلا للبرودة على شمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والوجه البحرى، مع وجود فرص أمطار خفيفة مساء على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.



جدير بالذكر، أن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، كان قد وجه برفع درجة الاستعداد فى القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية، واتخإذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أى تداعيات تنجم عن حالة عدم استقرار الطقس مع موسم السيول وهطول الأمطار، مشددا على ضرورة متابعة تطبيق كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية، ورفع درجة استعداد وجاهزية سيارات الكسح لشفط المياه من المناطق والأماكن التى يمكن أن تشهد تجمعات للمياه خلال فصل الشتاء.

