ضبط عاطل بحوزته أسلحة وألعاب نارية قبل ترويجها فى المنوفية

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطل تخصص نشاطه الإجرامى في ترويج والاتجار في الأسلحة النارية، متخذا من جائرة قسم شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية، مكانا له لمزاولة نشاطه الاجلرامى، بقصد تحيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تفيد بقيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة قويسنا بالمنوفية) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام ) وبالإشتراك مع مديرية أمن المنوفية تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (بندقية خرطوش – طبنجة معدلة بالخزينة الخاصة بها – عدد من الطلقات مخلتفة الأعيرة – خزينة طبنجة – مبلغ مالى –3 هواتف محمولة – كمية من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأنواع) ، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.