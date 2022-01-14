اليوم السابع
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الجمعة، 14 يناير 2022 01:56 م
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ضبط عاطلين بحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الهيروين قبل ترويجها في كفر الشيخ

الجمعة، 14 يناير 2022 01:02 م
ضبط عاطلين بحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الهيروين قبل ترويجها في كفر الشيخ حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، من ضبط عاطلين تخصصا نشاطهما الإجرامى في ترويج المواد المخدرة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذان من دائرة قسم شرطة دسوق بكفر الشيخ، مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى، حيث ضبط بحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الهيروين قبل توزيعها على عملائهما.

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن كفر الشيخ، تفيد بقيام (عاطلان – لأحدهما معلومات جنايئة - مقيمان بدائرة قسم شرطة دسوق بكفر الشيخ) بالإتجار فـى المواد المخدرة مُتخذان من دائرة قسم شرطة دسوق مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وعُثر بحوزتهما على (كمية لمخدر الهيروين - 2 فرد محلى - عدد من الطلقات – مبلغ مالى – 2هاتف محمول) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاحين لحماية نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للإتصال بعملائهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


أمن كفر الشيخ

مخدر الهيروين

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