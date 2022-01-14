ضبط تشكيل عصابى بحوزته 30 كيلو بانجو وكيلو ونصف حشيش قبل توزيعها بالدقهلية

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، ضربة قاسية لتجار المواد المخدرة، حيث تم ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في ترويج مخدر البانجو والحشيش، متخذين من دائرة قسم شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية مكانا لهم لمزاولة نشاطهم الإجرامى، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت برصد ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) بالإشتراك مع مديرية أمن الدقهلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، نشاط تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة مركز شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وعلنية ترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة مركز شرطة بلقاس مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط إثنين منهما بالقرب من مسكن أحدهم حال مزاولتهما نشاطهما الإجرامى، وبحوزتهما (كمية لمخدر البانجو وزنت "30 كيلو جرام" - كمية لمخدر الحشيش وزنت "1٫500 جرام" - كمية لمخدر الآيس "شابو" وزنت "750 جرام" - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - عدد "2سلاح أبيض" "سنجه" - سيارة - مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة).

بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,800,000) مليون وثمانمائة ألف جنيه تقريبا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.