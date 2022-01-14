صحيفة: استمرار قلق أوروبا بسبب انخفاض مستودعات الغاز تحت الأرض 50%

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية، إن أزمة الغاز لا تزال تمثل قلقا كبيرا لدى المسئولين، حيث انخفض ملئ مستودعات الغاز تحت الأرض فى أوروبا إلى أقل من 50%، وفقالبيانات من البنية التحتية للغاز في أوروبا، Gas Infrastructure Europe.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ عام 2011 التي يحدث فيها هذا في وقت مبكر من العام. في السابق، تم الوصول إلى أول انخفاض أقل من 50٪ منذ بداية السنة التقويمية في عام 2017 وحدث في 19 يناير.

في 12 يناير 2022 بلغ استخراج الغاز 814.66 مليون متر مكعب بحقنة 22.64 مليون متر مكعب. مرافق التخزين ممتلئة بنسبة 49.33٪. لديهم حوالي 53260 مليون متر مكعب من الغاز (في عام 2021 كان هناك 17.700 مليون).

وفي الوقت نفسه، وسط زيادة في عدد الناقلات التي تنقل الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى أوروبا ، وصلت الشحنات من محطات الغاز الطبيعي المسال إلى رقم قياسي لهذه الفترة من 360 إلى 380 مليون متر مكعب يوميًا. كمية الغاز الطبيعي المسال مرتفعة جدًا لمنتصف يناير: 25٪ أكثر من عام 2021 و 15٪ أكثر من متوسط ​​الخمس سنوات للتواريخ الحالية.

في اليوم السابق، ذكرت شركة جازبروم، أن احتياطيات الغاز في مستودعات أوروبا تحت الأرض في أدنى مستوياتها لهذا الموسم في تاريخ الملاحظات الطويل. اعتبارًا من 20 ديسمبر ، أوقفت شركة غازبروم سعة تخزين خط أنابيب الغاز يامال-أوروبا إلى ألمانيا.