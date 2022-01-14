اليوم السابع
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رفع 69 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع

الجمعة، 14 يناير 2022 11:42 ص
رفع 69 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع رفع سيارة متهالكة_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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رفعت الجهات المعنية 69 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.  

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.


الجهات المعنية

دراجات نارية

سيارات متروكة

في الشارع

حملات أمنية

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