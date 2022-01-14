"تأبين وقراءة وورشة حكى".. أنشطة متنوعة بقصور ثقافة القليوبية.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، عدة أنشطة ثقافية وفنية بفرع ثقافة القليوبية بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، حيث نظم قصر ثقافة بنها حفل تأبين الشاعر أيمن سالم، بحضور أسرته ومحبيه ولفيف كبير من الشعراء والأدباء، أدار الحفل القاص فؤاد مرسي، إعداد الشاعر مجدي أبو الخير.

جاء الحفل بحضور الشاعر مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة، والفنان جلال عثمان رئيس الإدارة المركزية لإقليم القاهرة الكبرى، والفنان ياسر فريد مدير عام الثقافة بالقليوبية.

وولد أيمن سالم في يناير 1964، وتوفي في ديسمبر 2021، في رحلة كبيرة من الإبداع قام خلالها بنشر عدد كبير من الدواوين والأعمال المسرحية والأغاني، وصولا لأخر أعماله ديوان "آهة روح" والذي شارك به في معرض القاهرة الدولي في يونيو الماضي، قدم الحضور كلمات حول الشاعر على المستوى الإنساني ودوره الثقافي.

كما أعدت المكتبة العامة ببيت ثقافة الخانكة، قراءة في كتاب "صحابيات صنعن التاريخ" تأليف د. حسن حبشي، كما أعدت مكتبة الطفل ورشة حكي لقصة "الملك الجديد" تأليف تهاني الأباصيري، أعدهما مرفت الشبراوي ونورا أحمد، كما نظم قسم الفنون التشكيلية بقصر ثقافة القناطر الخيرية، ورشة رسم للأطفال "رسم بالقلم متنوعة" تدريب الفنانة شيرين شحات.

كما قدم فريق كورال قصر ثقافة بهتيم، عرض فني جديد تضمن باقة متنوعة من الأغاني، بقيادة الفنان أحمد مجدي، فيما قدمت فرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة بنها، بقيادة المايسترو أحمد يسري عرض فني جديد.

جانب من حفل التأبين



خلال حفل تأبين الشاعر أيمن سالم



ورشة انشطة بقصور ثقافة القليوبية