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بالدعاء والدموع.. محبو وائل الإبراشي يزورون قبره فى أول جمعة بعد وفاته "لايف"

الجمعة، 14 يناير 2022 03:38 م
بالدعاء والدموع.. محبو وائل الإبراشي يزورون قبره فى أول جمعة بعد وفاته "لايف" وائل الإبراشي
الدقهلية مرام محمد

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قدم اليوم السابع، بثا مباشرا من أمام مقبرة الراحل الإعلامي وائل الإبراشي بمدينة شربين بمحافظة الدقهلية، في أول جمعة بعد وفاته.

ورصد اليوم السابع، توافد المواطنين على مقبرة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي فى مدينة شربين مع صباح اليوم الجمعة أول جمعة بعد وفاته.

قال محمد صابر سليم، أحد جيران الراحل الإعلامي وائل الإبراشي مسيراً الى انه كان فى عمر الراحل وائل الابراشى ، مشيراً الى ان اسرة وائل الإبراشي من الاسر التي تمتاز بالسيرة الطيبة والعطرة .

وأضاف محمد صابر، أنه كان صديق لأحمد شقيق الراحل وائل الإبراشي ، لافتا إلى أن شقيقي كان يمتاز الطيبة والسمعة الطيبة داخل المدينة .

وأضاف محمد صابر، أن الراحل وائل الإبراشي كان محب للقراءة وكان يذهب لقراءة الصحف، مشيراً إلى أن الراحل وائل الإبراشي كان حريف فى كرة القدم.

وقال ربيع نصر، صديق الراحل وائل الإبراشي، أنه كان ساكن في ذات المنزل الذى كان يسكن فية الراحل واسرته لمدة 30 عاما، مشيرا إلى أن كان زميل للراحل وائل الإبراشي فى ذات الجامعة.

وأكد ربيع نصر، أن الراحل وائل الإبراشي كان يساعد الكثير والكثير من الأهالي، خاصة الحالات الإنسانية والمرضية .



 


حقيقة وفاة وائل الابراشي

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