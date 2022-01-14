اليوم السابع: أعلنها الرئيس مـــــــن أرض السلام " 2022 عاما للمجتمع المدنى"

ينشر اليوم السابع في عدده الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى تحت عنوان، أعلنها الرئيس مـــــــن أرض السلام " 2022 عاما للمجتمع المدنى" 9 مبادئ مصرية تحدد حقوق الإنسان.. إعلان الرئيس السيسى يؤكد عزم الدولة على استدامة حالة التشاور.. ويعكس مسارا تنمويا يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة.. دولة القانون لن تقبل أى إملاءات خارجية.. نؤمن بالحوار ونتقبل النقد الحقيقى.. والشعب المصرى يريد العيش فى استقرار تام، والتفاصيل الكاملة في الصفحة الرابعة من العدد الورقى.

وداخل العدد

ـ المالية: التعامل بحسم ضد أى محاولات للإضرار بحقوق الخزانة العامة.

ـ "الصحة" تعلن تراجع نسب الإشغال فى مستشفيات العزل لـ 40%.

ـ منتخب مصر يواجه غينيا بيساو الليلة بحثا عن الفوز.

ـ تقدم مصر 11 مركزا ضمن مؤشر المعرفة العالمى.

ـ "القومية للأنفاق" تستقبل دفعة جديدة من قطارات أول مونوريل مصرى خلال يناير.

ـ إطلاق يوم رياضى للمتعافين من تعاطى المخدرات بـ "بشاير الخير".

ـ السبت انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول للثانوى العام.



