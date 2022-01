العثور على قنبلة فى سوق للزهور فى الهند.. والشرطة تعمل على تفجيرها

عثرالشرطة الهندية اليوم الجمعة، على قنبلة داخل حقيبة تركت فى سوق زهور فى غازيبور، شرق العاصمة الهندية دلهى، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وعملت الشرطة الهندية على تطويق السوق، التي تستقطب حشودا ضخمة، ونفذت عملية تفجير محكم للقنبلة.

وحفرت الشرطة حفرة طولها ثمانية أقدام لتنفيذ التفجير بالسوق الواقعة بالقرب من الحدود بين دلهي وأوتار براديش.

وقال مفوض شرطة دلهي راكيش أستانا، إن عبوة ناسفة بدائية وجدت داخل حقيبة تركها أحد العملاء، موضحا أنه تم إبطال مفعولها بتفجير محكم.

#WATCH | Delhi: National Security Guard (NSG) carries out a controlled explosion of the IED found at East Delhi's Ghazipur Flower Market pic.twitter.com/tV0PMYxSLF