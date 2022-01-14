اليوم السابع
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الجمعة، 14 يناير 2022 01:58 م
أكرم القصاص
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العثور على قنبلة فى سوق للزهور فى الهند.. والشرطة تعمل على تفجيرها

الجمعة، 14 يناير 2022 12:52 م
العثور على قنبلة فى سوق للزهور فى الهند.. والشرطة تعمل على تفجيرها الشرطة الهندية ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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عثرالشرطة الهندية اليوم الجمعة، على قنبلة داخل حقيبة تركت فى سوق زهور فى غازيبور، شرق العاصمة الهندية دلهى، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وعملت الشرطة الهندية على تطويق السوق، التي تستقطب حشودا ضخمة، ونفذت عملية تفجير محكم للقنبلة.

وحفرت الشرطة حفرة طولها ثمانية أقدام لتنفيذ التفجير بالسوق الواقعة بالقرب من الحدود بين دلهي وأوتار براديش.

وقال مفوض شرطة دلهي راكيش أستانا، إن عبوة ناسفة بدائية وجدت داخل حقيبة تركها أحد العملاء، موضحا أنه تم إبطال مفعولها بتفجير محكم.


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