اليوم السابع
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الجمعة، 14 يناير 2022 07:53 م
أكرم القصاص
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الجيش اللبناني يضبط 3 مواطنين لاتهامهم بالسلب بقوة السلاح

الجمعة، 14 يناير 2022 07:31 م
الجيش اللبناني يضبط 3 مواطنين لاتهامهم بالسلب بقوة السلاح الجيش اللبنانى
أ ش أ

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أعلن الجيش اللبناني، ضبط 3 مواطنين لاتهامهم بالسلب بقوة السلاح والاعتداء على المواطنين. وأكد الجيش - في بيان له اليوم - أن دورية من مديرية المخابرات في منطقة برج البراجنة بحي الجورة بمحافظة جبل لبنان والمطلوبين بجرائم سرقة دراجات نارية والسلب بقوة السلاح وتعاطي المخدرات.


وأضاف أن دورية أخرى من مديرية المخابرات ألقت القبض في منطقة أنطلياس على مواطن لبنان وآخر سوري الجنسية داخل سيارة رباعية الدفع لحيازتهما كمية من المواد المخدرة وترويجها.


وأوضح أن المضبوطات تم تسليمها ومباشرة التحقيق مع المتهمين بإشراف القضاء المختص.


الجيش اللبناني

السلب بقوة السلاح

السلاح

لبنان

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