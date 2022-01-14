اليوم السابع
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التضامن تستحيب لـ"اليوم السابع" وتبحث حالة هنية المصابة بالسرطان

الجمعة، 14 يناير 2022 04:44 م
التضامن تستحيب لـ"اليوم السابع" وتبحث حالة هنية المصابة بالسرطان وزارة التضامن تبحث حالة هنية مصابة بالسرطان
كتب مدحت وهبة - محد قاسم

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فى استجابة حول ما نشره "اليوم السابع " تحت عنوان مأساة هنية مصابة بمرض السرطان جوزها رماها فى الشارع وهى حامل"، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أنه بناء على البلاغ الوارد إلى وحدة جنوب القاهرة بالبرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلامأوى بوجود مشردة بمنطقة حلوان - عرب غنيم - شارع الشيخ مبروك - بيت أم أمل.
 
وتبين أنها تدعى "ه ، ج" مواليد 1985 ومصابة بالسرطان و تحتاج إلى نقل دم حسب أقوالها لديها 3 أولاد اثنان من زوجها الأول ( 19 سنة ، و16 سنة ) ومن زوجها الثاني ( عرفي ) لديها ابن عام و و6 أشهر موجود بالدار التابعة لمجلس طبي بالمعادي بناء على قرار من النيابة بعد القبض عليها بتهمة التسول بعد انفصالها عن زوجها وترغب بشدة في رجوع ابنها إليها إلا أنها لا تملك حتى اخطار ولادة له.
 
وقام أهل الخير بتوفير شقة لها بمنطقة شارع الشيخ مبروك بعرب غنيم وترغب في اثاث و سجاد لفرش الشقة و ملابس لها، وكذلك ترغب في توفير العلاج لها ولكنها لا تملك أي مال، وتم التنسيق معها على توفير مستشفى إلا أنها مازالت بين الرفض والقبول وسيتم متابعة الحالة والمساعدة في توفير أثاث أو ملابس.
 
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التضامن

هنية مصابة بالسرطان

مساعدة هنية مصابة بالسرطان

وزارة التضامن

اليوم السابع

اليوم السابع بلس

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