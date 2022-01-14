اليوم السابع
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البيت الأبيض: لا توقعات بموعد اتصال جديد بين بايدن وبوتين

الجمعة، 14 يناير 2022 02:16 ص
البيت الأبيض: لا توقعات بموعد اتصال جديد بين بايدن وبوتين الرئيس الأمريكى جو بايدن والروسى فلاديمير بوتين
روسيا اليوم

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أعلن البيت الأبيض أنه ليس بوسعه الإدلاء بأي توقعات حول الموعد المحتمل لاتصال جديد بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن، والروسي فلاديمير بوتين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي للصحفيين يوم الخميس: "ليس لدي ما أطرحه من التوقعات بهذا الشأن".

وأضافت أن المسؤولين "يتوجهون إلى عواصمهم لمناقشة وتقييم ودراسة الأوضاع"، في إشارة إلى اختتام المفاوضات مع روسيا ضمن مختلف الصيغ مؤخرا.

وقالت: "بشأن الخطوات اللاحقة يجب أن نرى كيف ستكون الأمور، ونحن سنعرف المزيد في الأيام القادمة".

يذكر أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن اتصلا مرتين في ديسمبر الماضي، وبحثا قضايا الأمن في أوروبا والعلاقات بين روسيا والناتو ومقترحات موسكو للأمن في أوروبا، والوضع في أوكرانيا.


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اوكرانيا

موسكو

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