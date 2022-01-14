إزالة 3 مخالفات تعد على أرض أملاك دولة وزراعية بمدينة أرمنت بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت غرب الأقصر برئاسة العميد عبد الله عاشور، حملة مكبرة لرصد وإزالة المخالفات في المهد، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى الهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.

وأكد العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت، أنه أسفرت الحملة عن إزالة عدد 3 مخالفات تعدي على أرض أملاك الدولة وأراضي زراعية، موضحاً بأن المخالفة الأولى عبارة عن تعدي على أرض أملاك الدولة مساحة 300 فدان والشروع في حفر ابار، والبناء بالطوب الأبيض والمونة الاسمنتية على مساحة 100م٢ وتمت الإزالة في المهد بردم الحفر وإزالة البناء والتحفظ على ألات ومعدات الحفر.

وأضاف رئيس مركز ومدينة أرمنت، فى بيان صحفى، أن المخالفة الثانية عبارة عن تعدي على أرض زراعية بعمل قواعد خرسانية على مساحة 175م٢ بناحية حوض الألفي إصلاح الوابورات وتمت الإزالة بقطع حديد التسليح المستخدم في جميع القواعد الخرسانية لضمان عدم إقامة المخالفة مرة أخرى، أما المخالفة الثالثة عبارة عن تعدي على أرض زراعية بالبناء بالطوب الأحمر والمونة الاسمنتية على مساحة 700م٢ بناحية حوض الـ57 إصلاح الوابورات وتمت الإزالة في المهد على كامل المسطح واعادة الشئ لاصله، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لهم لعرضها على النيابة العامة.



إزالة 3 مخالفات تعدى على أرض أملاك دولة وزراعية بمدينة أرمنت (1)



إزالة 3 مخالفات تعدى على أرض أملاك دولة وزراعية بمدينة أرمنت (2)



إزالة 3 مخالفات تعدى على أرض أملاك دولة وزراعية بمدينة أرمنت (3)



إزالة 3 مخالفات تعدى على أرض أملاك دولة وزراعية بمدينة أرمنت (4)



إزالة 3 مخالفات تعدى على أرض أملاك دولة وزراعية بمدينة أرمنت (5)