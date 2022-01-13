اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير الداخلية اللبنانى يوجه باتخاذ تدابير أمنية بالتزامن مع الدعوة للتظاهر

الخميس، 13 يناير 2022 03:05 ص
وزير الداخلية اللبنانى يوجه باتخاذ تدابير أمنية بالتزامن مع الدعوة للتظاهر القاضى بسام مولوى وزير الداخلية والبلديات اللبنانى
بيروت أ ش أ

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وجه وزير الداخلية والبلديات اللبنانى القاضى بسام مولوى، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلى باتخاذ تدابير أمنية بالتزامن مع الدعوة للتظاهر فيما يسمى بـ"يوم الغضب"، والتى أطلقتها اتحادات ونقابات قطاع النقل البرى.

 

وشدد مولوى على قوى الأمن منع حصول أى إخلال بالأمن أو تعديات على حريات الغير وممتلكاتهم، وذلك حفاظاً على الأمن والحريات العامة.

 

وأكد وزير الداخلية والبلديات اللبنانى حرص الوزارة على تأمين الاستقرار والمحافظة على أمن وسلامة كل من المتظاهرين والمواطنين وعدم الإخلال بالقوانين.

 

كان الاتحاد العمالى العام وعدد من الاتحادات العمالية وخصوصا عمال النقل البرى قد دعت لتظاهرات غدا فيما سمى بـ"يوم الغضب" احتجاجا على تردى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والمطالبة بتنفيذ الاتفاقيات التى تمت بين الاتحادات العمالية والحكومة بالإضافة إلى تنفيذ القرارات الخاصة بالمنح الاجتماعية بعد تحرير سعر الوقود وانهيار سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي.

 

 


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