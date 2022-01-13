"وجبة على أد الإيد".. أرز وخضار يبدأ من 10 إلى 40 جنيها فى دمياط.. فيديو

دمياط معتز الشربينى

تشتهر محافظة دمياط بأنها محافظة صناعية بها آلاف الصناع فى مختلف المجالات، منها صناعة الأثاث والحلويات ومعامل الجبن ومحلات بيع الأسماك، وهى تستقبل مئات العمال الوافدين يوميا وأغلبهم يبحث عن مطاعم توفر أكلات شعبية على أد الإيد وحسب الحالة المادية.



ويوفر أحد محلات الأكلات الشعبية الشهيرة بدمياط وجبات فى متناول الجميع يبدأ بسعر 10 جنيهات.



ويقول أشرف المالكى صاحب محل أكلات شعبية، المحل يعمل من 25 سنة لتوفير وجبات شعبية تلبى احتياجات الصناع والعمال وأصحاب الورش، وهى وجبات ساخنة عبارة عن أرز وخضار يبدأ من 10 جنيهات، والوجبة عبارة عن أرز وخضار وشوربة وسلطة تزداد الأسعار حسب الطلب، ويمكن توفير لحوم أو دواجن وتصل الوجبة 40 جنيها، ويمكن توفير وحبة محشى، أو وحبة كواع ولحمة رأس.



وأشار المالكى: أحاول غالبا توفير كافة الأكلات ونعمل على التنوع وخاصة الخضار نوفر منه عدة أصناف منها القلقاس، والكوسة، السبانخ، اللوبيا، والبطاطس الفرن هى الوجبة الأشهر إقبالا، ويمكن توفير الدواجن أوراك أو صدور دجاج، أو قطعتين من اللحم، وكذلك وجبة الكوارع وهى بسعر يصل 40 جنيها.



وأضاف المالكى، يمكن توفير وجبات حسب الطلب لمجموعة عمال ويبدأ التجهيز غالبا منذ الصباح حتى بعد وقت الظهيرة ويستمر العمل حتى العاشرة مساء أو حتى انتهاء كافة الأصناف، لأننا نحرص دائما أن تكون الوجبات طازجة تجهيز يومى.



وتابع المالكى، "أى واحد يدخل المحل لازم ياكل وياخد اللى نفسه فيه، بغض النظر عن الفلوس أو تكلفة الوجبة، دائما نسعى لتوفير طلبات الزبون وحسب احتياجه وبتعامل ربنا لأنه مينفعش حد يدخل ياكل ويخرج جعان أو نفسه فى حاجة".



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