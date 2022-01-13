اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 يناير 2022 09:02 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن تنتقد قرار بكين بإلغاء الرحلات الجوية إليها من أمريكا بسبب كورونا

الخميس، 13 يناير 2022 07:48 ص
واشنطن تنتقد قرار بكين بإلغاء الرحلات الجوية إليها من أمريكا بسبب كورونا أنتونى بلينكن وزير الخارجية الأمريكى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، أن قرار الصين بإلغاء الرحلات الجوية فى ظل المخاوف من تفشى جائحة كورونا لا يتماشى مع التزاماتها فى إطار الاتفاق المبرم بين الدولتين.

 

ووفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، علقت الصين، بعض الرحلات القادمة إليها من الولايات المتحدة بعد أن تبين إصابة بعض الركاب على بعض تلك الرحلات بفيروس كورونا من بينها 6 رحلات تم إلغاؤها أمس الأربعاء، الأمر الذى سيؤثر على الرحلات الجوية بين البلدين خلال الأسابيع القليلة القادمة.

 

وأضاف متحدث باسم وزارة النقل الأمريكية، فى بيان اليوم، أن هذا يمثل إخلالا بالالتزامات الصينية بالاتفاق المعنى بالنقل الجوى بين الولايات المتحدة والصين، مشيرا إلى أن واشنطن تحتفظ بحقها فى اتخاذ إجراءات تنظيمية حسبما يقتضى الأمر.

 


واشنطن

بكين

إلغاء الرحلات الجوية

أمريكا

أخبار أمريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة