مستشفيات مانشستر تطلب دعما عسكريا "عاجل" بسبب إصابات أوميكرون

كتبت: نهال أبو السعود

طلبت المستشفيات فى مانشستر الكبرى إلى دعم عسكرى عاجل، حيث أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية بالمنطقة تنهار تحت ضغط من متحور أوميكرون.

وفقا لصحيفة الجارديان، يمكن أن يُطلب من الجنود تنفيذ احتياجات الرعاية الأساسية، مثل الماء والتغذية للمرضى في ما يسمى بأسرة الزيادة الفائقة، بالإضافة إلى الدعم الإضافى بما فى ذلك المهام الإدارية والتنظيف.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تجاوز فيه الطلب المتزايد على المستشفيات في المنطقة ذروة العام الماضي، مع تزايد غياب الموظفين في جميع المناطق أيضًا.

تسبب متحور اوميكرون القابل للانتقال بشكل كبير في التسبب بانهيار عدد من مستشفيات هيئة الصحة الوطنية في مانشستر الكبرى، قال كريس بروكس، قائد الفريق الطبي في مانشستر الكبرى أن النظام ظل متماسكًا حتى الآن، ولكن "سيكون من الخطأ القول ان الأمر تحت السيطرة تماما.

وأضاف: "الكلمة التي سأستخدمها غير مريحة. عندما تكون نسبة إشغال الأسرة منخفضة إلى متوسطة 90% ، فهذا مكان غير مريح ".

يجري كبار المسؤولين في هيئة الصحة الوطنية الآن محادثات عاجلة مع الجيش حول القوات التي تقدم دعمًا إضافيًا عبر مستشفيات المنطقة، كما فعلت في أجزاء أخرى من البلاد بالفعل، وقال بروكس: "حيث كان هناك الكثير من المحادثات النشطة مع الجيش فيما يتعلق بالدعم الذي يمكن أن يقدمه لخدماتنا المساعدة"

تم إلغاء الجراحة غير العاجلة في جميع المجالات تقريبًا لتوفير الموظفين للمساعدة في حالات كورونا المتزايدة التي يتم إدخالها إلى المستشفى.

كما تم نشر القوات المسلحة في وقت سابق من هذا الشهر لمساعدة المستشفيات في لندن على التعامل مع زيادة في مرضى كوفيد وعدد الموظفين المرضى وغير القادرين على العمل.

ومن بين 200 عسكري شاركوا في العملية ، كان 40 طبيبًا ، بينما تم نشر 160 فردًا آخرين ، لم يتلقوا تدريبًا طبيًا ، لفحص المرضى والتأكد من الحفاظ على المخزونات و "إجراء الفحوصات الأساسية" ، وفقًا لوزارة الدفاع، ومن المتوقع أن يدعموا NHS في العاصمة حتى نهاية الشهر.