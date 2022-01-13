لصوص الدراجات النارية بالقاهرة يعترفون: "بنسرقها بالمفتاح المصطنع"

كتب محمود عبد الراضى

اعترف لصوص بسرقة الدراجات النارية في القاهرة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وبيعها لعملائهم، بنصف ثمنها بهدف تكوين ثروات مالية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من (عامل توصيل طلبات بصيدلية كائنة بدائرة القسم)، باكتشافه سرقة الدراجة النارية "ملكه" حال توقفها أمام الصيدلية محل عمله.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة تبين أنهما (صديقى المبُلغ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" لسابقة قيامهما بعمل نسخة من المفتاح الأصلى أثناء قيام المُبلغ بترك الدراجة حوزتهما، وأضافا بتصرفهما فى الدراجة المستولى عليها بالبيع لدى عميلهما سئ النية (ميكانيكى دراجات نارية، مقيم بالجيزة)، فتم استهدافه وضبطه وبحوزته دراجة نارية "بدون لوحات معدنية، ومطموسة أرقام الشاسية والموتور" وأيد أقوال المتهمين.

واعترف بقيامه ببيع الدراجة المستولى عليها لعميليه سيئى النية (مقيمان بالجيزة)، وأن الدراجة النارية المضبوطة بحوزته من متحصلات واقعة سرقة أخرى، وتم بإرشاده ضبط عميليه، وبحوزتهما الدراجة المستولى عليها "ملك المُبلغ" ودراجة نارية أخرى "مطموسة الشاسية والموتور"، فتم حبسهم.