اليوم السابع
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أكرم القصاص
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لافروف يبحث مع نظيره اليونانى مشاورات جنيف وبروكسل بشأن الضمانات الأمنية

الخميس، 13 يناير 2022 05:07 ص
لافروف يبحث مع نظيره اليونانى مشاورات جنيف وبروكسل بشأن الضمانات الأمنية سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى
موسكو أ ش أ

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بحث وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف هاتفيا، مع نظيره اليونانى نيكوس ديندياس المشاورات الروسية الغربية حول موضوع الضمانات الأمنية.

 

وذكرت وزارة الخارجية الروسية فى بيان أن الاتصال الهاتفى ركز على اللقاءين فى جنيف وبروكسل حول الضمانات الأمنية فى أوروبا، مشيرا إلى أن لافروف عرض تقييما مفصلا للوضع الراهن فى أوكرانيا وسبل إعادته إلى طبيعته على أساس التطبيق الكامل لاتفاقية مينسك الهادفة إلى تسوية النزاع فى منطقة "دونباس" جنوب شرقى أوكرانيا. وأوضح بيان الخارجية الروسية أن الوزيرين تناولا أيضا القضايا الملحة فى العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين وزارتى الخارجية والقضايا المتعلقة بالتسوية فى ليبيا وسوريا.

 

 


لافروف

اليونان

روسيا

مشاورات جنيف وبروكسل

الضمانات الأمنية

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