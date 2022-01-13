طرح 5 مجمعات صناعية جديدة نهاية الأسبوع المقبل

كتب - إسلام سعيد

تبدأ الهيئة العامة للتنمية الصناعية إجراءات طرح 5 مجمعات جديدة نهاية نهاية الأسبوع المقبل بتسهيلات كبير في السداد، وخفض تكاليف كراسة الشروط والتكاليف المعيارية، تسهيلاً على المستثمرين والشباب.

وتشارك الهيئة العامة للتنمية الصناعية لأول مرة بجناح متميز في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، والذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمدينة شرم الشيخ، وتستهدف المشاركة التعريف بدور الهيئة في تحقيق التنمية الصناعية وعرض الخدمات التي تقدمها للمستثمر الصناعى.

وأوضح اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن مشاركة الهيئة فى منتدي شباب العالم تأتي في إطار توجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بأهمية الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة والتيسيرات التى تقدمها الهيئة في إطار المبادرة الرئاسية لإنشاء مجمعات صناعية جاهزة للصناعات الصغيرة والمتوسطة بغرض إتاحة فرص استثمارية جديدة لتشغيل الشباب وصغار المستثمرين وتحقيق العديد من الفوائد والاقتصادية للدولة المصرية التي تتضمن الحد من الواردات وزيادة المكون المحلي ودعم القدرات التصديرية لزيادة الدخل القومي، لافتاً إلى أن المشاركة في المنتدى جاءت إيماناً منها بأهمية الوصول إلى الشباب ودعمهم في الحصول علي فرص للعمل والاستثمار.

وقال الزلاط، إن جناح الهيئة يعرض للجمهور الفرص والمساحات والتيسيرات المتاحة بالمجمعات السبع التي تم طرحها خلال شهر أكتوبر من عام 2020 في عدد من المحافظات

وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن جناح الهيئة المشارك بالمنتدى يقدم المحتوى بأساليب عرض جديدة من خلال شاشة تفاعلية تسمح للشباب بتصفح تلك الفرص الاستثمارية والوصول الي ما يناسبهم منها، إضافةً إلى توفير كتيبات ترويجية مترجمة إلى 6 لغات للتعريف بمشروع مدينة الجلود بالرويبكي والذي يعد من المشروعات القومية الرائدة لما له من عوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة خاصة فيما يتعلق بزيادة القيمة المضافة للمنتجات الجلدية المصرية وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية وزيادة صادرات المصنوعات الجلدية وتعزيز قدرة القطاع على خلق المزيد من فرص العمل.