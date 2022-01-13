اليوم السابع
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الخميس، 13 يناير 2022 05:30 م
أكرم القصاص
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ضبط طالب صفة صديقه لأداء امتحان بدلاً عنه بأسيوط والجامعة تحيل الأمر للنيابة

الخميس، 13 يناير 2022 05:14 م
ضبط طالب صفة صديقه لأداء امتحان بدلاً عنه بأسيوط والجامعة تحيل الأمر للنيابة الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط
فريق المحافظات

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أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن ضبط طالب بإعدادي كلية هندسة يدعى "ع.ج.م" قام بانتحال صفة صديقه "ر.ص.ع" الطالب بالفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية، وذلك من أجل أداء امتحان اللغة الإنجليزية بكلية التربية الرياضية  بدلاً عنه.

وصرح رئيس جامعة أسيوط أنه تم اكتشاف الأمر داخل اللجنة، وتم إبلاغ الجهات المختصة حيث أوضح طالب الهندسة خلال التحقيق أنه صديقه طلب منه أداء إمتحان اللغة الإنجليزية بكلية التربية الرياضية بدلاً منه، وذلك لمستواه الجيد فى اللغة الإنجليزية ، هذا وتم إحالة الأمر للنيابة العامة التى أمرت بحبس الطالبين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة التزوير.

 


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