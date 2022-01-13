"س وج".. كل ما تريد معرفته عن أول مونوريل مصرى يربط العاصمة الإدارية بمدينة نصر

كتب رضا حبيشى

تشرع وزارة النقل فى تنفيذ أول خط مونوريل فى مصر يربط العاصمة الإدارية والاستاد بمدينة نصر، ويقدم اليوم السابع فى شكل سؤال وإجابة كل ما تريد معرفته عن هذا المونوريل وموعد انتهاء تنفيذه وتشغيله أمام الجمهور خلال التقرير التالى:

ما هو المونوريل؟

المونوريل عبارة عن قطار يسير على سكة أحادية ويعمل بالكهرباء.

كم تبلغ سرعة المونوريل؟

سرعة قطارات المونوريل 90 كم/ س.

مواصفات المونوريل المصرى؟

قطاراته ستصنعها شركة الستوم العالمية بمدينة ديربي البريطانية ومخطط توريد ثالث دفعة منها خلال الشهر الجارى وتتمتع بنظام تكييف عالى السعة.

أبرز ما يميز المونوريل؟

تتميز قطارات هذا المونوريل أنها ستسير اتوماتيكيا بدون سائق كما أنه سيتم لأول مرة تركيب Screen Doors على الأرصفة أمام أبواب القطار للحفاظ على سلامة الركاب، وستكون قطاراته مزودة بممر ممتد يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة.

عدد القطارات المتعاقد عليها للعمل بهذا المشروع بعد تشغيله؟

تبلغ 40 قطارا.

موعد انتهاء تنفيذ وتشغيل أول مونوريل فى مصر؟

خط مونوريل العاصمة الإدارية يمتد بطول 56 كم ويشمل 22 محطة علوية ويربط خلال مساره القاهرة الجديدة ومتوقع انتهاء تنفيذه نهاية العام الجارى ليتم بدء تشغيله بداية 2023.