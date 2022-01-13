رياح محملة بالأتربة وسط توقعات بسقوط أمطار فى الغربية.. لايف وصور

الغربية محمد طارق

قدم تليفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا جديد اليوم الخميس، لمتابعة حالة الطقس من مراكز ومدن محافظة الغربية وتحديدا من كورنيش النيل الرابط بين محافظتي الغربية والدقهلية، حيث شهد طقس اليوم شمس ساطعة ورياح محملة بالأتربة منذ الساعات الأولي من صباح اليوم.

وكانت محافظة الغربية قد رفعت درجة الاستعداد القصوي بجميع القطاعات، وذلك لمواجهة موسم الأمطار بالتعاون والتنسيق بين القطاعات المختلفة بالمحافظة.

ومن جانبه أعلن المهندس حمدي محمد شطا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، استعداد الشركة لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة التي قد تشهدها محافظة الغربية .

وقال رئيس الشركة أنه تم إتخاذ كافة إجراءات الصيانة المطلوبة لبالوعات الأمطار وشبكات الصرف الصحي بجميع المناطق على مستوى المحافظة لاستيعاب كميات مياه الأمطار والتأكد من كفاءتها وسرعة التعامل مع ايه حالات طارئه بالشبكات بالتنسيق مع كافة الجهات.



وأشار إلى تشكيل فريق طوارئ للعمل حال سقوط الأمطار، وبناء عليه تم تشكيل غرفة الطوارئ المركزية يترأسها رئيس الشركة بالتنسيق مع غرفة الطوارئ والأزمات بديوان عام المحافظة، ومع رؤساء المدن والأحياء على مستوى مراكز المحافظة.



كما قامت جميع أفرع الشركة بتوزيع السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة فى الأماكن الحيوية، وفقاً لخطة التمركز المتفق عليها مسبقًا مع قيادات المحافظة.