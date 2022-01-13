رصف شارع المشير بالقومية ضمن مخطط تطوير الزقازيق بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،مع المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق والمحاسب محمد الأباصيرى رئيس حي ثان إستكمال أعمال الرصف الجاري بشارع المشير أحمد إسماعيل بمنطقة القومية بمدينة الزقازيق،وذلك ضمن الخطة التي تم وضعها لرصف ورفع كفاءة الشوارع ورصفها بمنطقتي القومية وفلل الجامعة بمدينة الزقازيق.

شدد المحافظ على رئيسي مركز الزقازيق وحي ثان الزقازيق بالتنسيق الدائم مع الشركة المنفذة لتذليل كافة العقبات التى تقف حائلاً أمام إستكمال أعمال الرصف لسرعة الإنتهاء منه طبقاً للجدول الزمني المحدد لنهو الأعمال لتطوير وتجميل المنطقة و لخلق محاور مرورية جديدة لتيسير حركة السيارات طبقاً للمخطط المروري المعتمد داخل مدينة الزقازيق.

يذكر أن منطقه القوميه وشارعي طلبه عويضه و المشير أحمد إسماعيل قد شهدت أعمال تطوير ورفع كفاءة وذلك بإزالة الجزيرة الوسطى ورفع البلدورات ونقل أعمدة وأكشاك الإنارة على جانبي الشوارع وكشط طبقة الأسفلت القديم وفرد طبقه من السن للبدء في أعمال الرصف لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين وللإرتقاء بالشكل الحضارى والجمالى لشوارع العاصمة.