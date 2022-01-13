"ذوى الاحتياجات الخاصة نماذج تتحدى الواقع".. محاضرة بثقافة القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، عدة أنشطة ثقافية وفنية بفرع ثقافة القليوبية بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، حيث عقد بمكتبة كفر طحلة، محاضرة بعنوان "ذوي الهمم نماذج تحدى الواقع" ألقتها د. نهاد مرزوق عبدالخالق رئيس قسم الصحة النفسية بكلية التربية النوعيه بجامعة بنها.

وأوضحت "نهاد"، أن هناك نماذج ناجحة لم تعرف المستحيل بل إنهم تغلبوا على إعاقتهم وتحدوا الصعوبات وقرروا المضى قدما نحو الأفضل وإضفاء بصمتهم الخاصة على المجتمع، وأن الإعاقة فى الفكر وليست فى الجسد حيث أثبت مجموعة من المشاهير من ذوى الاحتياجات الخاصة أنهم قادرون على تطبيق هذه المقولة على أرض الواقع واستطاعوا بالصبر والتحدى أن يصنعوا من إعاقتهم نافذة تطل بهم نحو المستقبل.

فيما نظم قصر ثقافة بنها، بالتعاون مع الإدارة الصحية ببنها محاضرة تثقيفية للعاملين بعنوان "مردود تنظيم الأسرة على الفرد والمجتمع ووسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى" حاضرتها د.علية فتحى علي مسئول تنظيم الأسرة بالإدارة الصحية ببنها، بحضور رأفت سعيد مدير القصر، تناولت الحديث عن مردود تنظيم الأسرة على الفرد والمجتمع، وفترة المتباعدة بين الأطفال، وأهمية استخدام الرضاعة الطبيعية كوسيلة لتنظيم الأسرة، والوسائل المناسبة فى فترة الرضاعة.

كما عُرض بنادي السينما بالقصر، فيلم تسجيلي باسم "مصر المستقبل"، تحت إشراف أبو بكر حسن، فيما نظم نادي تكنولوجيا المعلومات بالقصر، محاضرة للحديث عن أهم مخاطر الاستخدام الخاطئ للإنترنت، لمدرب النادي محمود سعيد، بجانب ورشة تفصيل ملابس بنادي المرأة تدريب منى محفوظ، وإيمان نور الدين.

كما أعد بيت ثقافة شبرا شهاب، ورشة حكي لقصة "الصياد الماهر" تأليف عادل الغضبان، ضمن سلسلة المكتبة الخضراء للأطفال، فيما عقد ببيت ثقافة القلج محاضرة بعنوان "مصر مهد الأديان وارض الوحدة الوطنية"، ألقت المحاضرة منى شحاته، مسئول المكتبه العامة، تحدثت فيها عن مصر والتي لها مكانة كبيرة فى كل الكتب السماوية بشكل نادر الحدوث اختصها به الله عز وجل.

وأعدت مكتبة باسوس، ومكتبة البقاشين، وبيت ثقافة أبوزعبل، ورشة رسم حر للأطفال، ومعرض رسوم أطفال نتاج ورش الرسم السابق تنفيذها.



جانب من أحد الورش



جانب من الندوات



ورشة تدريبية بقصور ثقافة القليوبية



ورشة حكى