حملات مكثفة لرفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية،حيال المخالفين تطبيقاً للقانون ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.



ومن جانبها أشارت هبة عبد التواب مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام أنه يتم شن حملات يومية لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع، وأسفرت تلك الحملات عن رفع وإزالة عدد 145 إعلان مخالف خلال اليومين الماضيين بواقع 21 إعلان بمركز ومدينة بلبيس، وعدد 14 إعلان متعامد وبدون ترخيص بمركز ومدينة أبو حماد وعدد 9 إعلان بمركز ومدينة مشتول السوق.

كما عدد 29 إعلان بمركز أولاد صقر،و17 إعلان بمركز ومدينة الزقازيق وعدد 36 بمركز كفرصقر وعدد 19 بمركز ومدينة فاقوس ،ليصل إجمالي ما تم رفعه خلال أسبوع 345 إعلان.



يأتى هذا فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام ،وتماشيا مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها مدن المحافظة.



وأكد محافظ الشرقية على متابعته الدورية لأعمال إزالة الإشغالات، والإعلانات من الشوارع من خلال الجوالات المفاجئة، للتأكد التام من إزالتها وتحقيق أهدافها.





