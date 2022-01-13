اليوم السابع
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الخميس، 13 يناير 2022 10:32 ص
أكرم القصاص
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تقليل فترة الحجر الصحى لمصابي كورونا بالفلبين ومخالطيهم المحصنين بالكامل

الخميس، 13 يناير 2022 09:55 ص
تقليل فترة الحجر الصحى لمصابي كورونا بالفلبين ومخالطيهم المحصنين بالكامل كورونا فى الفلبين - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، عن تقليل فترة الحجر الصحي والعزل لمصابي كورونا المحصنين بالكامل ومخالطيهم المقربين إلى 5 أيام، في تحديث لبروتوكولاتها الصحية.


وذكرت صحيفة فلبين ستار المحلية، اليوم الخميس، أنه بموجب الإرشادات المحدثة، سيتم تقليل فترة العزل للحالات المحتملة غير المصحوبة بأعراض والحالات الخفيفة إلى سبعة أيام، بشرط أن يكونوا محصنين بالكامل ضد فيروس كورونا، مع استمرار فترة العزل لمدة 10 أيام للمحصنين جزئيًا وغير المحصنين.


وبحسب تحديث وزارة الصحة الفلبينية، سيحتاج الأفراد الذين يعانون من أعراض معتدلة بغض النظر عن حالة التطعيم، إلى الخضوع للحجر الصحي لمدة 10 أيام. 


وأعلنت وزارة الصحة الفلبينية استمرار فترة العزل لمدة 21 يومًا للحالات الشديدة والحرجة وأولئك الذين يعانون من نقص المناعة.


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