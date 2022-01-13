اليوم السابع
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تفاصيل المباحثات المصرية السعودية على هامش مؤتمر التعدين الدولى

الخميس، 13 يناير 2022 11:05 ص
تفاصيل المباحثات المصرية السعودية على هامش مؤتمر التعدين الدولى وزير البترول
كتبت - مروة الغول

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عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ونظيره السعودى المهندس بندر بن إبراهيم الخريف جلسة مباحثات على هامش مؤتمر التعدين الدولى.
 
تناول الوزيران  عدداً من الموضوعات التعدينية ذات الاهتمام المشترك ومنها الدرع النوبى القاسم المشترك بين مصر والمملكة والسودان الشقيق على امتداد ساحل البحر الأحمر.
 
وأكد الوزيران على تكثيف التعاون المشترك فيما يخص صناعة التعدين فى ظل ما تتمتع به من ثروات وما يمكن أن يتحقق لها من قيمة مضافة تمكنها أن تدعم الاقتصاد والصناعة والسوق وفرص التشغيل وجذب الاستثمارات فى البلدين.
 
وأثنى الخريف على المشاركة المصرية فى المؤتمر الذى شهد إقبالاً واضحاً وتجرى خلاله مناقشات ثرية، أكد الوزيران على أهمية البناء عليها لتحقيق ما تصبوا إليه الدولتان من زيادة عائد تلك الصناعة الحيوية، كما أكد حرصهما على تعزيز جهود التعاون المشترك فى صناعة التعدين.
 
وعقب المباحثات زار المهندس طارق الملا يصاحبه الوزير السعودى الجناح المصرى بالمعرض المصاحب للمؤتمر والذى يعرض الاستراتيجية المصرية لتطوير قطاع التعدين المصرى وما يمتلكه من إمكانيات وثروات وما حققته من جذب ناجح للاستثمار من خلال المزايدة العالمية التى تم إعلان نتائج المرحلة الأولى منها والتى أسفرت عن فوز 11 شركة منها شركات عالمية تدخل السوق المصرى لأول مرة.

التعدين

المعادن

الذهب

الثروات التعدينية

وزارة البترول

البترول

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