تبطين وتأهيل 221 كيلو ترع بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد المهندس كمال ميدان، وكيل وزارة الري بكفر الشيخ، تبطين 221 كيلو ترع من بين 507 كيلو طرحهم، من 1000 كيلو ترع سيتم تبطينهم وتأهيلهم بمدن وقرى المحافظة، أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالي، فضلًا عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعانى من ضعف المياه.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بكفر الشيخ، لـ"اليوم السابع"، أنه تفقد أعمال تأهيل وتبطين عدد من الترع بمراكز المحافظة، مشددًا على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع الأعمال الجارية في استكمال تبطين وتأهيل الترع بمراكز المحافظة، تنفيذًا للمشروع القومي، تنفيذًا لتكليفات الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من المشروع القومي لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه، مؤكدًا الانتهاء من عدد من الترع وجارى استكمال بقية أعمال التبطين لترع أخرى، وجارى البدء فى ترعة بمركز كفر الشيخ.

وأكد محافظ كفر الشيخ، تلقى تقريرًا من المهندس كمال ميدان، وكيل وزارة الرى بكفر الشيخ، يفيد بأنه جارى العمل فى تبطين 125 ترعة بمراكز ومدن المحافظة، مشيدًا بالمسئولين والمشرفين على أعمال التبطين والمهندسين والعمال والسائقين على ما يبذلونه من جهد وسرعة أعمال التبطين وفق المواصفات القياسية.