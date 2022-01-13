اليوم السابع
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بث مباشر.. هطول أمطار وبرودة بالجو فى الشرقية

الخميس، 13 يناير 2022 07:30 م
بث مباشر.. هطول أمطار وبرودة بالجو فى الشرقية هطول الأمطار فى الشرقية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا عن حالة الطقس بمحافظة الشرقية، حيث هطلت الأمطار بأرجاء المحافظة لمدة لا تتجاوز الـ20 دقيقة وساد طقس بارد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، طقسا مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشرقية وشمال الصعيد ووسط سيناء، دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة على جنوب الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة مساء على القاهرة الكبرى  على فترات متقطعة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجات.


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