بتوجيهات من الرئيس السيسى.. مصر ترسل مساعدات طبية لدولة تنزانيا الاتحادية

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار استمرار دعم وتضامن مصر مع الشعوب الأفريقية فى مختلف الظروف، أرسلت القوات المسلحة المصرية مساعدات لدولة تنزانيا الاتحادية.
أقلعت طائراتا نقل عسكريتان محملتان بأطنان من المساعدات الطبية والمقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى جمهورية تنزانيا الإتحادية ، وذلك للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن المواطنيين بتنزانيا.
تأتى تلك المساعدات تأكيداً على الدور المصرى المحورى فى محيطها القارى ، ولمساندة جهود الدول الأفريقية فى تجاوز كافة الأزمات التى تواجه شعوب القارة .
المساعدات المقدمة لدولة تنزانيا
مصر ترسل مساعدات لتنزانيا
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