بتوجيهات من الرئيس السيسى.. مصر ترسل مساعدات طبية لدولة تنزانيا الاتحادية

كتب زكى القاضى

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار استمرار دعم وتضامن مصر مع الشعوب الأفريقية فى مختلف الظروف، أرسلت القوات المسلحة المصرية مساعدات لدولة تنزانيا الاتحادية.