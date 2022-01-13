الموز المشوى.. افتكاسة جديدة للإسكندرانية فى الشتاء (فيديو)

الإسكندرية أسماء على بدر

أجرى اليوم السابع بثا مباشرا من أحد المطاعم الذى يقدم وجبات جديدة ومبتكرة منها الموز المشوى بالقرفة والسكر لمواجهة الشتاء والبرد، وهى من الأكلات الجديدة التي يقبل عليها عدد كبير من المواطنين فى الإسكندرية .

وقالت هدير فؤاد، مدير المطعم، إن الوجبة فيها قيمة غذائية كبيرة وتتكون من الموز والقرفة، وخالية من أية دهون لذلك تعد وجبة صحية مميزة، ولاقت قبولا كبيرا من المواطنين وخاصة من الأطفال ويطلبونها خصيصا.

وأضافت أنها تحاول تغيير مفاهيم الوجبات السريعة التى تعد ضارة على صحة الأطفال، لذلك تقدم وجبات سريعة وصحية ومن الممكن تنفيذها فى البيت بسهولة.

وعن طريقة طهيها قالت، إن ثمرة الموز يتم تقسيمها إلى نصفين بالطول مع الاحتفاظ بالقشرة الخارجية ووضع عليها قرفة وسكر ثم ندخلها الفرن لكى نحصل على لون ذهبى من لون القرفة لمدة دقائق ثم تزيينها بالكراميل والشوكولاتة حسب الرغبة .

وعن سعر الطبق قالت إنه بـ10 جنيهات كما أنه يتم تقديم وجبات صحية مثل الشوربات بكافة أنواعها، والأكلات البيتى حتى تغير مفاهيم الوجبات السريعة الضارة فى الشارع وتوفر مذاقه ونظافة الأكل البيتى حتى تناسب الأطفال وأيضا الكبار .

وأضافت أن الموز غنى بالبوتاسيوم الذى يمد الجسم بالطاقة ويفضل تناوله صباحا كما أن القرفة لها فوائد عديدة للمخ والاستيعاب والذاكرة مما يساعد فى بناء جسم الأطفال .