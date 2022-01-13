اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 يناير 2022 01:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

اللهم بلغنا رمضان.. فاضل 79 يوما على الشهر المعظم وأول أيامه السبت 2 أبريل

الخميس، 13 يناير 2022 12:16 م
اللهم بلغنا رمضان.. فاضل 79 يوما على الشهر المعظم وأول أيامه السبت 2 أبريل هلال شهر رمضان
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يتساءل الكثير من المواطنين حول موعد شهر رمضان المعظم لعام 1443 هجريا، والذى بات يتبقى على أول أيامه حوالى 79 يوما، وذلك وفقا للحسابات الفلكية. 
 
وحول موعد بداية شهر رمضان المعظم، فيولد هلال شهر رمضان لعام 1443 هجريا مباشرة بعد حدوث الاقتران، وذلك يوم الجمعة 29 من شعبان لعام 1443 هجريا الموافق 1 أبريل عام 2022 وهو يوم الرؤية.
 
وفلكيا تكون غرة شهر رمضان المعظم 1443 يوم السبت 2 أبريل عام 2022 ، وبذلك يتبقى 79 يوما على الشهر المعظم .
 
وفلكيا ووفقا للحسابات المبدئية لمعهد الفلك ، تكون غرة شهر رجب لعام 1443 هجريا فلكيا يوم الأربعاء 2022 / 2 / 2 م . 
 
وسخر الله الأرض والسماء لخدمة الإنسان، فزخرت السماء بالأجرام السماوية التى يمكن دراسة الوقت من خلال حركتها، وذلك لثبات واستقرار حركتها مثل النجوم "الشمس والكوكب والأقمار"، ومن خلال متابعة حركة هذا الأجرام وحسابها اتخذ الإنسان منذ القدم هذه الحسابات لتحديد التقويم، والتقويم هى الترجمة العربية لكلمة "calendar" أى أول يوم من الشهر.
 
ولقد اتخذت شعوب كثيرة تقاويم خاصة بها ومن أمثلتها: "التقويم المصرى الفرعونى "القبطى" - التقويم الميلادى اليوليانى "الجريجورى" – التقويم العبرى – التقويم السريانى – التقويم الرومانى – التقويم الفارسى – التقويم الإغريقى – التقويم البابلى – التقويم الهجرى"
 
ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".
 
والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.
 

رمضان 2022

شهر رمضان

فاضل كام يوم على رمضان

باقى كام يوم على رمضان

رمضان 1443 هجريا

موعد شهر رمضان

غره شهر رمضان

رجب

شهر رجب

أول أيام رجب

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"البحوث الإسلامية" يعلن عن مسابقة بعثات شهر رمضان الخارجية لوعاظ الأزهر الشريف

الأربعاء، 05 يناير 2022 12:09 م

الأوقاف تعلن عن مسابقة لإيفاد قراء القرآن الكريم لإحياء شهر رمضان بالخارج

الإثنين، 03 يناير 2022 04:18 م

الأوقاف: اعتماد إيفاد 3 قراء قرآن إلى كولومبيا وفنزويلا لإحياء شهر رمضان

الإثنين، 03 يناير 2022 01:21 م

الأوقاف: إيفاد أحد الفائزين بمسابقة القرآن العالمية لإحياء شهر رمضان بألمانيا

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 12:45 م

"التموين" تستعد لتوفير سلع شهر رمضان اعتبارا من يناير المقبل

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 04:17 م

الأوقاف يعتمد إيفاد 9 أئمة وقراء جدد خلال شهر رمضان خارج مصر

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 09:21 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة