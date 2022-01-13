وذكرت الخلية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بالعراق - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة عثرت مفارز الخلية على عبوات ناسفة تابعة لعنصار تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة كر إسحاق وقرية كفرك بقضاء تلكيف التابع لمحافظة نينوى، مشيرة إلى أنه تم العثور على 150 عبوة ناسفة، وأن الجهد الهندسي قام بمعالجتهم.