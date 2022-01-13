أعلنت خلية مهمات الاستخبارات الخاصة العراقية، اليوم الأربعاء، العثور على عبوات ناسفة في محافظة نينوى.
وذكرت الخلية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بالعراق - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة عثرت مفارز الخلية على عبوات ناسفة تابعة لعنصار تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة كر إسحاق وقرية كفرك بقضاء تلكيف التابع لمحافظة نينوى، مشيرة إلى أنه تم العثور على 150 عبوة ناسفة، وأن الجهد الهندسي قام بمعالجتهم.
وذكرت القيادة في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية
، أنه جرى تسليم الإرهابيين الاثنين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.
في السياق، أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن في محافظة كركوك، اليوم الإطاحة بإرهابي خطير في المحافظة.