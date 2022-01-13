اليوم السابع
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الخميس، 13 يناير 2022 09:01 م
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السلطات السودانية تعلن القبض على قاتل عميد فى الشرطة

الخميس، 13 يناير 2022 08:51 م
السلطات السودانية تعلن القبض على قاتل عميد فى الشرطة عناصر من الشرطة السودانية
الخرطوم /أ ش أ/

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أعلنت وزارة الداخلية السودانية، مساء اليوم الخميس، إلقاء القبض على قاتل العميد شرطة على بريمة حماد، وإصابة عدد من منسوبى الشرطة.

 

وذكرت وزارة الداخلية السودانية - فى بيان صحفى - أن القاتل أقر بارتكاب الجريمة وإصابة آخرين من منسوبى الشرطة بالأذى الجسيم، لافتة إلى أنه جارى تعقب بقية المتهمين.

 

وكانت وزارة الداخلية السودانية، ذكرت أن عميدًا فى الشرطة "استشهد"، اليوم الخميس، خلال تأمين مسيرات المتظاهرين فى وسط الخرطوم.

 

فى غضون ذلك، أدى رئيس مجلس السيادة الانتقالى القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، مساء اليوم، صلاة الجنازة على العميد شرطة على بريمة حماد، التابع  لقوات الاحتياطى المركزي.

 

وذكر مجلس السيادة السودانى، أن حماد "استشهد إثر تلقيه طعنات متفرقة أثناء أداء واجبه الوطنى فى تأمين تظاهرات اليوم".

 


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