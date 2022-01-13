السجن 5 سنوات لمن يسيئ التعامل مع الحيوانات فى المكسيك

فاطمة شوقى

أقرت مدينة سان لويس بوتوسى المكسيكية قانونا ينص على السجن 5 سنوات لمن يسئ التعامل مع الحيوانات، وذلك بعد اقتراح قدمه حاكم المدينة ريكاردو جاياردو كاردونا إلى السلطة التشريعية فى المكسيك، حسبما قالت صحيفة "اكسبانثيون" المكسيكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن كوردونا قدم اقتراح للسلطة التشريعية بإحداث تعديلات على المادة 317 من قانون العقوبات للمدينة، ويسعى الاقتراح إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لمن يودي بحياة حيوان وأخرى لمن يسيئ معاملته أو يؤذيه.

حدد حاكم الولاية أن العقوبات التى تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات ستكون على الشخص الذي يودي بحياة حيوان أليف بطريقة خبيثة وسجن لمدة عام واحد الذي يؤذيها أو يجرحها، "لن يتم السماح أو التسامح أكثر من ذلك" سوء معاملتهم وهجرهم واستغلالهم".

وحضر رئيس الولاية مؤتمر الولاية حيث التقى برئيس مجلس التنسيق السياسي (جوكوبو) ، خوسيه لويس فرنانديز مارتينيز، الذي سلم إليه اقتراح السلطة التنفيذية لحماية الحيوانات الأليفة والحيوانات دون مالك في إقليم بوتوسي.

وأضاف أن تزايد حالات إساءة معاملة الحيوانات الأليفة وإهمالها بالدولة في الأشهر الأخيرة أمر مثير للقلق ، حيث كانت آخر حالات دهس وموت الكلب "النجرو" في تقسيم فيلا ماجنا ، بالإضافة إلى مقتل حيوان آخر، وهو كلب المجتمع في فيلا دي جاكارانداس في العاصمة.

وأشار إلى ضرورة حماية الحيوانات التي تتعرض لسوء المعاملة بسبب مهام العمل والتي يتم تقييدها طوال حياتها وينتهي بها الأمر بالتخلي عنها أو التضحية بها ، مثل الخيول والحمير المستخدمة في عربات جمع القمامة.