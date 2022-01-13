اليوم السابع
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الرئيس اللبنانى يحذر من التعطيل المتعمد للسلطة القضائية

الخميس، 13 يناير 2022 01:47 م
الرئيس اللبنانى يحذر من التعطيل المتعمد للسلطة القضائية الرئيس اللبناني ميشال عون
وكالات

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حذر الرئيس اللبناني ميشال عون مما وصفه بـ"التعطيل المتعمد للسلطة القضائية في بلاده.

وحسب بيان نشرته الرئاسة اللبنانية، عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد عون على رفضه لأي تعطيل يطول السلطتين القضائية والتنفيذية.

وشدد عون على أن "العدالة لا يجوز أن تظلم أبرياء إذا لم يكونوا مذنبين"، في إشارة إلى المتهمين الموقوفين على ذمة قضية انفجار المرفأ.

ولفت البيان إلى أن الرئيس اللبناني "حذّر من التعطيل المتعمد الذي أصاب السلطتين القضائية والتنفيذية".

 


لبنان

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مرفأ بيروت

انفجار مرفأ بيروت

القضاء اللبنانى

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