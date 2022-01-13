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الرئيس السيسى: منتدى شباب العالم أصبح منصة حوارية مهمة وتطوره أحد أهم سماته

الخميس، 13 يناير 2022 09:25 م
الرئيس السيسى: منتدى شباب العالم أصبح منصة حوارية مهمة وتطوره أحد أهم سماته الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محسن البديوي

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الظرف العالمي المرتبط بجائحة كورونا، فرض نفسه على أجندة منتدى شباب العالم في ظل تساؤلات متعددة حول مصير العالم ومستقبله، ومدى تأثره بتداعيات هذه الجائحة.

وأضاف خلال كلمته بحفل ختام النسخة الرابعة بمنتدى شباب العالم، المقام بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، :"لقد كانت سعادتي بالغة وأنا أشارك في تفاصيل هذه الحالة الحوارية المتميزة، ولقد كان شباب مصر والعالم في القلب منها يفتحون طاقات الأمل والنور، لتجاوز تلك المرحلة الدقيقة من التاريخ الإنساني".

وشدد الرئيس على أن منتدى شباب العالم، بات اليوم منصة حوارية هامة، وتطوره في الشكل والمضمون أحد أهم سماته، وهو فكرة مصرية خالصة، فقد كان الحلم في ضمير شباب وطننا الغالي، بصنع هذه المنصة لتكون مساحة مشتركة جامعة للبشر وملتقى للحوار الإنساني وقد تحقق الحلم، وبات واقعًا أمام العالم، بما يتطلب العمل المستمر والفعال لتحديث هذه المنصة وتحويل توصياتها ومخرجاتها لواقع ملموس.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.


منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم 2022 مصر

أهداف منتدى شباب العالم

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