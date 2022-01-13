الرئيس السيسى: الشباب يشعرون بفرص العمل فى مصر وعليهم بذل الجهد لتطوير مهاراتهم

كتب رامى محيي الدين و محمد عبد المجيد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه مع الصحفيين الأجانب على هامش منتدى شباب العالم، إن توجه الشباب لعدم السفر هو توجه إيجابى لأنهم بدأوا يشعروا بأن هناك فرصة في مصر، وأنا بقول إن في فرصة فعلا في مصر، ولكن ده محتاج جهد وليس فقط في مصر لا تتحقق إلا بجهد وعمل وإعداد جيد من الشباب ليجد فرصة مناسبة وأقصد أن يجد مقابلا جيدا وليست أرقام دخل متواضعة، وإحنا عاملين برامج لهذا في مصر.

وتابع: 800 ألف أو مليون كل سنة عدد كبير جدا ومتوسط التكلفة المالية لتوفير فرصة عمل من 100 ألف إلى مليون يعنى بنتكلم في 900 مليار جنيه سنويا، نحن نتحرك في كل اتجاه، هذا العام أضفنا 300 ألف فدان وخلال السنتين الجايين 2 مليون ونصف ومعناه أن في فرصة في هذا الاتجاه وممكن يبقى فيه قيمة مضافة أكثر بالتصنيع الزراعى للمنتجات علشان يبقى فيها فرص عمل وقيمة مضافة، ونحن كدولة بتكلم في برامج تشغيل.

وتابع: كدولة في برنامج تشغيل كنا نحقق الحد الأدنى لتوفير فرص عمل لكل من يحتاج للعمل على أرض مصر بعيدا عن القطاع الحكومى أو القطاع الخاص الدخل بتاعه فعلا مش كبير لكن ما يبقاش معوز، وهناك برامج نعمل عليها مثل الاتصالات ونعمل عليها لمن يمتلك مهارة في هذا الاتجاه من خلال مبادرات تقوم بها وزارة الاتصالات، ويتم تصنيف الشباب طبقا لمهاراتهم وأتصور ونحن نعمل في 3 قطاعات عن الصناعات كثيفة التكنولوجا والزراعة والاتصالات، وسنبذل جهدا خلال السنين القادمة كمان شبابنا محتاجين يبذلوا جهد في جودة ما لديهم، وهناك دول تعمل في مجال الاتصالات بالملايين وبيشتغلوا من البيت وبيعملوا أرقام رائعة ممكن يعمل 30 ألف دولار، ولكن أيضا المهارات بتاعتنا نجرى عليها ولا نيأس أبدا حكاية كل شاب وشابة لا تبدأ وتنتهى في يوم تبدأ وتنتهى في نهاية العمر ربنا يديكم طول العمل، طالما إنى مُصر على موقفى ومش عاوز أبقى ساكن أبدا الباب اللى ما يتفتحش دلوقتى بيتفتح بعدين، وأنا بقول أيوة في فرصة وإحنا بنعزز الفرصة ومجالات العمل اللى قولت عليها فيها فرصة كويسة.

وأكمل: المليون فدان يكلفونا في مصر 200 مليار جنيه علشان نولد فرص عمل ونقلل فاتورة الاستيراد ونحقق الاكتفاء الذاتي من السلع، وده قطاع أتصور إنه يمتص نسبة كبيرة ولكن لابد أن يكون الشاب متدرب جيدا ليكسب مالا بشكل جيد، وأن يكون تعليمه جيد جدا ومهاراته جيدة في دولة فيها 3 ملايين بيشتغلوا في الاتصالات بيعملوا 130 مليار دولار.

يشار إلى أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.